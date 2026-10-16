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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

Gabriel Suazo respaldó la opción de Pellegrini en La Roja

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El capitán de la selección chilena elogió la trayectoria del entrenador de Real Betis y aseguró que sería una gran oportunidad para los jugadores nacionales, aunque reconoció desconocer si asumirá el cargo.

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Gabriel Suazo, capitán de la selección chilena y jugador de Sevilla, valoró la posibilidad de que Manuel Pellegrini asuma la dirección técnica de La Roja y destacó el orgullo que significaría para los futbolistas nacionales trabajar bajo las órdenes del actual entrenador de Real Betis.

En conversación con El Chiringuito, el lateral nacional abordó los rumores sobre el eventual arribo del "Ingeniero" al combinado chileno, aunque aclaró que desconoce si existe la posibilidad de concretar su llegada. "Siempre se habla mucho de la llegada de Manuel", comentó, antes de reconocer que "no sé si se podrá dar o no".

Suazo destacó especialmente la trayectoria internacional del entrenador: "Es un técnico chileno que es reconocido a nivel mundial y eso para nosotros como chilenos, yo estoy hablando hoy como chileno, es un orgullo. Es un orgullo tremendo", expresó.

El futbolista también puso énfasis en lo que significaría para el plantel nacional contar con Pellegrini. "Si en algún momento llega a la selección, sea ahora, más adelante, si él toma esa decisión o no, obviamente va a ser un paso importante para todos", señaló.

"Para todos los jugadores poder ser dirigidos por él, yo creo que va a ser un orgullo y vas a poder aprender muchísimo", complementó el capitán de Chile sobre la posibilidad de tener al experimentado entrenador al mando del equipo.

Las declaraciones se producen mientras Pellegrini respaldó el trabajo que realiza Nicolás Córdova en la selección chilena. El técnico de Real Betis, cuyo contrato se extiende hasta mediados de 2027, sostuvo que "es importante que Nicolás, que está ahí, siga haciendo su trabajo como lo está haciendo hasta ahora".

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