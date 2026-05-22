Brayan Cortés asoma como la gran sorpresa de la nómina de la Roja

El arquero Brayan Cortés, de buen rendimiento en Argentinos Juniors, asoma como la gran sorpresa de la nómina de la selección chilena de cara a los partidos amistosos que la Roja jugará ante Portugal y RD Congo en junio próximo.

De acuerdo a lo informado por Cooperativa Deportes, el exportero de Colo Colo ya fue contactado por el técnico Nicolás Córdova, quien aparece para competirle el puesto a Lawrence Vigouroux.

Cortés suma 23 partidos con la camiseta nacional y su último duelo fue en junio de 2025 cuando la Roja cayó ante Bolivia por 2-0 en la despedida de Ricardo Gareca de la banca técnica.

En cuanto a las ausencias, destacan las de Marcelino Núñez y Ben Brereton, quienes quedaron descartados por temas médicos.

En tanto, Erick Pulgar nuevamente no aparecerá en la nómina luego de que el entorno de Córdova se comunicara con él. No obstante, el jugador de Flamengo optó por restarse del listado.

El mediocampista (54 duelos internacionales) no juega desde octubre de 2024 con la Roja y que viene saliendo de una lesión que lo tiene marginado de Flamengo desde el 3 de abril.

El duelo ante Portugal se jugará el sábado 6 de junio a las 13:45 horas en Lisboa.

Mientras que el duelo ante el elenco africano está pactado para disputarse en Cádiz el martes 9.