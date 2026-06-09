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Brayan Cortés tras amistosos de la Roja: Vamos a seguir sumando
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El arquero chileno compartió una imagen junto a Lawrence Vigouroux y Thomas Gillier.
El arquero chileno compartió una imagen junto a Lawrence Vigouroux y Thomas Gillier.
El arquero chileno Brayan Cortés reaccionó en redes sociales tras los amistosos de la Roja ante Portugal y RD Congo, con un mensaje de ánimo junto a dos de sus compañeros en el puesto.
En una historia de Instagram, Cortés apareció junto a Lawrence Vigouroux, quien fue titular en ambos compromisos, y Thomas Gillier, que ingresó en el segundo tiempo del duelo frente al elenco africano.
"Vamossssss a seguir sumando", escribió Brayan Cortés en la publicación, acompañada por una imagen de camarín en la que también etiquetó a Vigouroux, Gillier y la cuenta oficial de la Roja.