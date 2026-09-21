Cepeda y los amistosos de la Roja: "Todos los partidos son finales y hay que tomarlos como tal"
El atacante de Elche hizo la previa de los duelos que jugará la selección chilena en Norteamérica.
El atacante de Elche hizo la previa de los duelos que jugará la selección chilena en Norteamérica.
El delantero de Elche Lucas Cepeda hizo la previa de la gira que la selección chilena realizará por Norteamérica para jugar tres partidos amistosos y expresó su felicidad y compromiso de cara a los desafíos ante México, Canadá y Estados Unidos.
"Siempre es lindo estar en la selección, siempre lo he dicho, es lo más lindo estar acá", dijo Cepeda en la previa de embarcarse a Estados Unidos.
En esa misma línea, Cepeda remarcó la mentalidad con la que el grupo afronta los desafíos venideros: "Vamos con mucha ilusión de seguir creciendo en este proceso y a buscar los resultados que la Selección se merece".
Para finalizar, el jugador enfatizó que en el plantel no hay margen de relajación: "Todos los partidos son finales para nosotros siempre y hay que tomarlo como tal", sentenció.
La Roja jugará este sábado 26 ante Canadá en Toronto.
El martes 29 se verá las caras ante Estados Unidos en Misuri; y el día 6 de octubre en Los Angeles con México.