Cepeda y los amistosos de la Roja: "Todos los partidos son finales y hay que tomarlos como tal"

El delantero de Elche Lucas Cepeda hizo la previa de la gira que la selección chilena realizará por Norteamérica para jugar tres partidos amistosos y expresó su felicidad y compromiso de cara a los desafíos ante México, Canadá y Estados Unidos.

"Siempre es lindo estar en la selección, siempre lo he dicho, es lo más lindo estar acá", dijo Cepeda en la previa de embarcarse a Estados Unidos.

En esa misma línea, Cepeda remarcó la mentalidad con la que el grupo afronta los desafíos venideros: "Vamos con mucha ilusión de seguir creciendo en este proceso y a buscar los resultados que la Selección se merece".

Para finalizar, el jugador enfatizó que en el plantel no hay margen de relajación: "Todos los partidos son finales para nosotros siempre y hay que tomarlo como tal", sentenció.

La Roja jugará este sábado 26 ante Canadá en Toronto.

El martes 29 se verá las caras ante Estados Unidos en Misuri; y el día 6 de octubre en Los Angeles con México.