Con Brereton, Endler, Assadi y Cepeda: Las tarjetas que lanzó la Roja para Navidad

A través de sus redes sociales, la selección chilena lanzó unas tarjetas navideñas con los rostros de varios jugadores y jugadoras de la Roja. Las imágenes son descargables para quienes deseen usarlas en sus regalos.

