Córdova y el duelo con Portugal: Lo más importante es que estos jugadores vayan creciendo

Nicolás Córdova, director técnico de La Roja, habló en la antesala del amistoso contra Portugal de este sábado 6 de junio (13:45 horas) y repasó los objetivos de los partidos internacionales que Chile afrontará a lo largo del año.

En conferencia de prensa, el técnico indicó que "la base fundamental del crecimiento de Chile no es tanto lo que logremos hacer como equipo", pues "lo más importante es que estos jugadores vayan creciendo; sin duda que ese es el foco que tenemos".

Córdova argumentó que "no sabemos quién va a estar (como DT) en marzo, pero necesitará jugadores, no un equipo ya formado. Necesita a lo mejor un grupo que se conoce, pero el equipo lo va a hacer el técnico de turno".

"Estos son los partidos que se necesitan para adquirir ese crecimiento que tiene que ser, de alguna manera, inducido. Obviamente no teniendo circunstancias como un Mundial, o la Copa América que viene en dos años más, hay que tratar de jugar la mayor cantidad de partidos internacionales. Ese crecimiento también lo estamos haciendo en juveniles", añadió.

Respecto a Portugal, el técnico chileno expuso: "Estoy muy de acuerdo en que es una gran generación, pero estoy seguro que no solamente es una generación espontánea. El fútbol juvenil de Portugal hace un trabajo espectacular en los diferentes clubes".

"No sé si hay otro país que tenga un mediocampo como el de Portugal. Sin duda que para mí es candidato (al Mundial) y todo tiene que ver con cómo se va cuajando el equipo. Tiene todas las cartas en regla para hacer un gran Mundial, un muy muy buen equipo", complementó sobre los lusos.

La búsqueda del nuevo técnico y Pellegrini

Además, a Córdova se le consultó sobre la indefinición sobre el entrenador definitivo de Chile para el proceso rumbo al 2030: "Obviamente todo este tema de la separación de la Federación con la ANFP ha estirado esto un poco más de lo que se pensaba. Por lo tanto, seguimos sin saber cuándo se va a tomar una determinación".

"Por lo pronto, por lo menos desde mi lado, es seguir haciéndolo con la mayor profesionalidad posible, tratar de seguir dándole la oportunidad a jugadores que están compitiendo, de bajar la edad del equipo", reafirmó.

"Entiendo que cuando se habla de esto, la gente cree que nosotros vamos a llamar solo jugadores de 20 años. No es eso, para que quede claro. Es paulatinamente ir llevando un proceso donde hayan jugadores más grandes que acompañen a los más chicos. Lo voy a graficar en dos jugadores: No puede haber un Iván Román sin un Maripán", prosiguió.

El DT expresó que seguirá con su labor "haciéndolo con la mayor altura de miras y sabiendo que el foco es tratar de preparar la mayor cantidad de jugadores para marzo o junio del 2027, cuando empiece la clasificatoria. Esté quien esté sentado en la banca, necesitamos jugadores que hayan jugado en la selección".

El seleccionador nacional aceptó que los "costos" de la búsqueda de un recambio siempre recaen en los técnicos, pero expuso: "Lo importante acá es que efectivamente hay un plan de trabajo que empezó hace tres años, con dificultades, pero hoy día tenemos un proyecto que va funcionando, que vemos cosas que no salen a la luz como deberían salir".

También tuvo palabras sobre Manuel Pellegrini: "Todos queremos que venga, eso no lo puedo esconder. Para nosotros que estamos en la juveniles sería un verdadero honor poder trabajar con él, y eso el tiempo lo dirá".

"Yo lo he dicho, estoy a disposición, disfrutando cada momento que me ha tocado vivir en la selección mayor, sabiendo que estamos haciendo un lindo trabajo y que ojalá pueda tener los los frutos que nosotros creemos que que debería que debería dar", sumó.

"Es un referente, es el mejor entrenador de la historia de nuestro fútbol y obviamente sería un placer poderlo tener", reiteró sobre el "Ingeniero".