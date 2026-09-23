¿Cuándo y dónde ver a La Roja Sub 20 en el duelo por el bronce en los Juegos Sudamericanos?

Este viernes 25 de septiembre, la selección chilena sub 20 enfrentará a su símil de Perú en el Estadio "Marcelo Bielsa" de Rosario, en la definición por la medalla de bronce de los Juegos Sudamericanos.

El partido está programado para las 10:00 horas (13:00 GMT) y será transmitido en televisión abierta a través de la señal de TVN. En tanto, en streaming se podrá ver por la plataforma TVN Play.

Los dirigidos por Sebastián Miranda llegan a este cruce tras sufrir una agónica caída por 1-0 ante Paraguay en semifinales, en un compromiso donde el guardameta Vicente Villegas fue figura sosteniendo el cero hasta el postrero minuto 90+3' en el mismo recinto.

Por su parte, el cuadro del "Rímac" se instaló en esta disputa tras caer frente a la anfitriona Argentina en la otra llave, reeditando un choque entre dos elencos que ya compartieron grupo en la primera fase del torneo.

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