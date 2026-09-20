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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

¿Cuándo y dónde ver el amistoso de La Roja ante Canadá?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El combinado nacional arrancará su gira por Norteamérica en el Estadio BMO Field de Toronto.

¿Cuándo y dónde ver el amistoso de La Roja ante Canadá?
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La selección chilena vuelve al ruedo este sábado 26 de septiembre, jornada en la que se medirá a Canadá en el Estadio BMO Field de Toronto, dando inicio a su gira por Norteamérica durante la fecha FIFA de septiembre y octubre.

El partido está programado para las 20:00 horas (23:00 GMT) y será transmitido en televisión abierta por Mega. En tanto, en streaming se podrá ver a través de la plataforma Mega GO.

El combinado dirigido por Nicolás Córdova afrontará este desafío con un plantel de 27 convocados y será el primero de los tres amistosos de la gira norteamericana.

Después de enfrentar a Canadá, viajará a Estados Unidos para enfrentar a la selección local el martes de septiembre y a México una semana después, el martes 6 de octubre.

Todos los detalles de este compromiso podrás seguirlos en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y en la transmisión de Cooperativa Deportes.

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