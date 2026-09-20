¿Cuándo y dónde ver el amistoso de La Roja ante Canadá?
El combinado nacional arrancará su gira por Norteamérica en el Estadio BMO Field de Toronto.
El combinado nacional arrancará su gira por Norteamérica en el Estadio BMO Field de Toronto.
La selección chilena vuelve al ruedo este sábado 26 de septiembre, jornada en la que se medirá a Canadá en el Estadio BMO Field de Toronto, dando inicio a su gira por Norteamérica durante la fecha FIFA de septiembre y octubre.
El partido está programado para las 20:00 horas (23:00 GMT) y será transmitido en televisión abierta por Mega. En tanto, en streaming se podrá ver a través de la plataforma Mega GO.
El combinado dirigido por Nicolás Córdova afrontará este desafío con un plantel de 27 convocados y será el primero de los tres amistosos de la gira norteamericana.
Después de enfrentar a Canadá, viajará a Estados Unidos para enfrentar a la selección local el martes de septiembre y a México una semana después, el martes 6 de octubre.
Todos los detalles de este compromiso podrás seguirlos en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y en la transmisión de Cooperativa Deportes.