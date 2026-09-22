De vuelta con La Roja: Gonzalo Jara reapareció junto a la selección chilena

El exdefensor y bicampeón de América Gonzalo Jara volvió a compartir con la selección chilena, esta vez como invitado especial del cuerpo técnico durante la gira de La Roja por Norteamérica.

La propia selección nacional dio a conocer la presencia del histórico zaguero a través de sus redes sociales, destacando su incorporación al grupo que afrontará los próximos compromisos internacionales ante Canadá, Estados Unidos y México.

"Un Bicampeón de América acompaña a La Roja en su Gira por Norteamérica, donde enfrentará a Canadá, Estados Unidos y México. ¡Qué gusto tenerte con nosotros, Gonza querido!", publicó el combinado nacional.

Jara fue integrante de la generación que conquistó la Copa América de Chile 2015 y la Copa América Centenario de Estados Unidos 2016, dos de los mayores logros de la historia de la selección.

Ahora, el exseleccionado vuelve a estar cerca del plantel chileno en calidad de invitado del cuerpo técnico durante los encuentros que La Roja disputará en territorio norteamericano.