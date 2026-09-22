Kast debutó en la ONU criticando su "burocracia y proliferación de agendas"

En su primera intervención ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, el Presidente José Antonio Kast proclamó ante los líderes mundiales que "Chile está de vuelta".

El Mandatario aprovechó la testera internacional para emplazar duramente a la organización por su falta de eficacia frente a los conflictos globales y la obsolescencia de su arquitectura institucional.

Recordando las palabras de Jorge Alessandri (1958-1964) pronunciadas hace más de seis décadas en el mismo foro, el Jefe de Estado repasó el tránsito histórico de Chile, desde su consolidación como modelo de éxito en los años 90 hasta las consecuencias del estallido social de 2019.

En este punto, enfatizó que el actual Gobierno asumió bajo la premisa de que "el orden no es contrario a la libertad; el orden es una de las condiciones de la libertad".

Para respaldar el giro de su Administración, Kast resaltó avances en materia de seguridad, resaltando una baja del 11,5% en la tasa de homicidios durante el primer semestre y la reducción del 86% en el ingreso irregular a través del Plan Escudo Fronterizo, lo que se complementa con la creación del Acuerdo de Santiago.

Foto: Naciones Unidas

En el plano económico e institucional, subrayó la reciente aprobación de la reforma tributaria —que rebajó el impuesto corporativo del 27% al 23%— y el combate a la burocracia.

En el plano económico e institucional, subrayó la reciente aprobación de la megarreforma tributaria —que rebajó el impuesto corporativo del 27% al 23%— y el combate a la burocracia.

"En seis meses, han ingresado solicitudes de inversión por más de 44.000 millones de dólares para ser evaluados por el Sistema de Evaluación Ambiental. Se han aprobado más de 33.000 millones de dólares en proyectos que llevaban años esperando. Se han destrabado más de 17.000 millones de dólares en las instancias de definición ambiental", aseveró.

Dirigiéndose directamente a la comunidad internacional y a los inversionistas globales, el Presidente destacó los atributos estratégicos de Chile de cara a los desafíos del siglo XXI, posicionando al país como un actor clave en la transición energética global gracias a sus reservas de litio y cobre, además de su proyección bioceánica a través del Estrecho de Magallanes, "una alternativa indispensable para el comercio mundial".

"Estimados Delegados, a quienes nos escuchan desde el mundo de la inversión les digo: elijan Chile para invertir. Encontrarán reglas que no cambian de un día para otro, tribunales que funcionan, contratos que se cumplen y un Estado dispuesto a facilitar la inversión", recalcó.

Mirada regional y Venezuela

En relación con el escenario latinoamericano, el Mandatario dijo creer "sinceramente que la próxima década puede ser la nuestra", gracias a una mayor articulación práctica entre gobiernos frente al crimen organizado transnacional.

"Por primera vez en mucho tiempo, gobiernos latinoamericanos se están coordinando de verdad. No solo mediante comunicados, sino que conociéndonos y articulándonos para generar acciones concretas contra el crimen organizado transnacional, el control migratorio y forjando oportunidades de desarrollo conjunto", relevó.

En cuanto a las relaciones exteriores del Cono Sur, Kast destacó que "las relaciones con nuestros países vecinos Perú, Bolivia y Argentina están en un buen momento", y abordó de manera directa el cambio político en Venezuela.

"Bajo un nuevo liderazgo (en Venezuela), se han abierto puertas que estuvieron cerradas durante muchos años. Algunos nos dirán que no reconozcamos ese cambio. Otros nos dirán que nos alineemos incondicionalmente con él. Chile no hace ni una cosa ni la otra. Reconocemos la realidad como es, valoramos el cambio donde existe y ofrecemos acompañamiento", afirmó el Mandatario.

"Consideramos que Venezuela tiene por delante una oportunidad histórica de reencontrarse con sus mejores tradiciones democráticas, con sus instituciones, con sus millones de hijos dispersos por nuestro continente que sueñan con regresar", expresó.

Foto: Naciones Unidas

Crítica frontal al rol de la ONU y propuestas de reforma

Uno de los pasajes más ásperos del discurso de Kast estuvo dedicado al rol de la Organización de Naciones Unidas frente a las guerras y los desequilibrios económicos globales que impactan en la inflación y el costo de vida de los ciudadanos de todo el planeta.

"Estimados delegados —y aquí llego a lo más incómodo que vine a manifestar—, esta Organización no ha estado a la altura de los desafíos de nuestros tiempos. No es solamente un problema de liderazgo, presente o futuro, sino también un problema de acción. Naciones Unidas durante las últimas décadas y por distintos motivos no ha sido parte de la solución a estos problemas", criticó.

El Presidente cuestionó "una proliferación de agendas que, por muy nobles que parezcan, han terminado por desplazar aquello que ésta organización se comprometió a hacer en su Carta fundacional: mantener la paz, proteger la vida y defender la libertad de los pueblos. Chile cree en Naciones Unidas, y creer en ellas implica exigirles que cumplan con su mandato".

Ante este escenario, el Jefe de Estado propuso tres ejes de transformación profunda: "reducir la burocracia y concentrar el presupuesto donde hay vidas en juego; suspender las agendas que no son prioritarias, para devolver el foco a las que sí lo son; reformar el Consejo de Seguridad, no como gesto simbólico, sino como condición para que sus decisiones vuelvan a ser respetadas".



En esa línea, Kast reafirmó "el multilateralismo en que creemos: concreto, ambicioso y capaz de mostrar resultados; un multilateralismo eficaz y efectivo", respaldado en la candidatura de Valparaíso como sede de la Secretaría Ejecutiva del Acuerdo BBNJ (Tratado de Alta Mar).

IA: Llamado a regular y avanzar a un "ritmo responsable"

El Mandatario hizo un llamado para regular la inteligencia artificial (IA) antes de que esta lo haga "un algoritmo", ante la alerta de algunos de los principales líderes del sector por su avance descontrolado.

"Permítanme decir por qué esta reforma ya no puede seguir esperando: mientras discutimos cómo modernizar instituciones creadas en 1945, está apareciendo la tecnología más poderosa que la humanidad haya construido, y no la está gobernando nadie. La inteligencia artificial no es solo un asunto técnico que podamos delegar en los expertos; es un desafío ético y es también una cuestión geopolítica", arguyó.

"Chile rechaza el falso dilema entre innovación y responsabilidad. No creemos que ir más rápido sea siempre ir mejor, y tampoco vamos a renunciar a las oportunidades por miedo. Para nuestro país la inteligencia artificial puede significar un crecimiento del 10% o el 20% de nuestra economía. Por eso elegimos un camino que llamamos ritmo responsable: avanzar tan rápido como nuestra capacidad de administrar lo que avanzamos, pueda. Regulación que habilita, no que prohíbe. Inversión en talento, en cómputo y en energía. Y evaluación rigurosa", añadió.

Según Kast, "Chile quiere liderar desde el conocimiento y no desde el miedo. Y lo digo aquí, en esta sala, por una razón: Naciones Unidas debe ser capaz de sentar a la humanidad a conversar sobre la tecnología que va a decidir este siglo, antes de que todo sea resuelto por un algoritmo".

"Se puede recuperar un país sin destruirlo"

Finalmente, el Presidente cerró su intervención asegurando que "un país que se está levantando tan rápido como cayó tiene algo que decirle al mundo. Y lo que Chile viene a decir es que esto se puede hacer: se puede recuperar un país sin destruirlo, con votos, con acuerdos, con leyes y con resultados".

"Pero (Chile) también tiene algo más que decir: se puede construir un futuro sin ser rehén de las decisiones de otros. América Latina puede ser el continente de la próxima década no porque alguien lo permita, sino porque tenemos la capacidad y la voluntad de hacerlo. Chile quiere liderar el camino para lograrlo. Chile está de vuelta", concluyó.