Desde Brasil aseguraron que Erick Pulgar se automarginó de La Roja

Pese a que la selección chilena se prepara para una gira de amistosos por Norteamérica, la nómina resonó en tierras brasileñas debido a una nueva ausencia del volante Erick Pulgar, quien pese a consolidarse como figura de Flamengo, quedó al margen del estratega Nicolás Córdova.

El portal partidario Columna do Fla se aferró a esta situación y revelaron a través de su cuenta de X la razón que volvió a alejar al antofagastino fue que "optó por no ser convocado para la selección chilena".

"Al igual que en las otras ocasiones, el volante prefirió enfocarse en el Flamengo y quedar fuera de la lista final", complementaron para confirmar que el propio mediocampista decidió automarginarse.

Es así como Pulgar sumará una nueva etapa ausente de La Roja, la cual tiene un distanciamiento que se arrastra desde octubre de 2024, cuando aún estaba Ricardo Gareca al mando.