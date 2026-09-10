Escobar: Han metido las patas de manera sistemática y no sé si Quiroz está dispuesto a corregir

Luis Eduardo Escobar, exjefe económico de la campaña de Jeannette Jara, hizo en El Primer Café una muy crítica evaluación del manejo de Gobierno de José Antonio Kast, con foco en la gestión de su ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Al comentar en Cooperativa la seguidilla de malas cifras en empleo, inflación y crecimiento -incluida la proyección del Banco Central de un techo de 0,75 por ciento para este año-, el economista de la fundación Chile 21 afirmó que "si uno mira atrás y ve, digamos, a fines del año pasado, nadie esperaba lo que estamos viendo" ahora.

En ese momento, "lo que se veía venir era una mejora importante en el precio del cobre; (se presumía) que cualquiera que hubiera sido el Gobierno electo iba a destrabar los procesos de aprobaciones, de permisos; entonces (lo que está sucediendo) es una sorpresa desagradable y muy preocupante, pero que tiene explicaciones".

El problema, según Escobar, "partió con declaraciones del propio ministro Quiroz de que la economía estaba hecha pedazos, que se tenían que hacer cargo de una crisis; después con Medio Oriente: la guerra que crearon Israel y Estados Unidos disparó el precio del petróleo, y todo eso generó un ambiente de expectativas, tanto de empresas como de personas, bastante negativo, que lo han reflejado ampliamente en las encuestas de los últimos meses".

"La gente es objetivamente más pobre"

El experto apuntó que en buena medida "los golpes a la economía han sido externos, pero otra cosa es la reacción que ha tenido el Gobierno frente a ellos", pues "otro Gobierno no habría simplemente traspasado a rajatabla el alza de los combustibles", y al hacerlo Quiroz, "afectó muy negativamente las expectativas privadas".

"Cuando eso (el bencinazo) ocurre, la gente es objetivamente más pobre, porque tiene seguir comprando la misma cantidad de bencina, pero está pagando más de lo que pagaba a principios de año; entonces, tiene que reducir el gasto en otras cosas. Por eso se inventó el Mepco", explicó.

Por otro lado, "también ha afectado mucho, desde el punto de vista empresarial, que está bien poco claro si este Gobierno va a seguir tratando de pasar leyes con un par de votos o con un voto, como fue el caso de la llamada Ley de Reconstrucción, porque eso genera incertidumbre respecto a la estabilidad y sostenibilidad de sus propuestas en el tiempo".

"Y así todo, todavía quedan cosas por aclarar respecto de los detalles operativos de los cambios tributarios. En consecuencia, las empresas prefieren esperar, (bajo una lógica de) '¿para qué vamos a contratar gente? Mejor esperemos a ver qué es lo que pasa', y eso es pésimo para la economía", planteó.

"Tendrían que cambiar el discurso radicalmente"

En resumen, "yo creo que tomaron las medidas equivocadas y eso los tiene en este enredo", pero para salir de él, "tendrían que cambiar el discurso bastante radicalmente", aseveró.

"¿Qué dicen los textos de economía frente a una situación de estancamiento o de contracción económica como la que tenemos ahora? Que el sector público tiene que actuar rápidamente para aumentar el gasto, con un énfasis en la inversión. ¿Y qué ha hecho este Gobierno? Ha reducido la inversión pública respecto del año 2025 en 14 por ciento", ejemplificó el investigador.

Ello demuestra que "estos señores están haciendo una política económica que es exactamente lo que no recomiendan los textos más fundamentales de la economía moderna. Entonces, (para hallar la solución) tendría que cambiar todo el discurso y todo el raciocinio de este Gobierno".

A esta altura "ya han metido las patas de una manera demasiado seria y sistemática; ahora hay que corregir, y (sin embargo) no sé si acaso el señor Quiroz está disponible para corregir sus políticas, porque lo que nos está diciendo es: 'Nos vamos a recuperar, pero que nos vamos a demorar un rato', y bueno... ahí están las consecuencias", finalizó Luis Eduardo Escobar.