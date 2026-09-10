Martín Cáceres, director del Nodo Inteligencia Artificial de la Universidad Católica, dijo en Cooperativa que la advertencia del ingeniero de Anthropic Jacob Coxon respecto a que el desarrollo de la IA "podrá matarnos a todos" no apunta a un "apocalipsis tipo Terminator", pero sí plantea "alertas súper importantes sobre el futuro".

En conversación con Una Nueva Mañana, el académico resaltó que la tesis de Coxon no apunta a que un "ejército de robots con pistolas nos empiece a matar como Terminator, eso es muy extraño, pero sí se pueden producir fallas de los sistemas de seguridad y de abastecimiento de los que depende la economía mundial. Y si no ponemos al humano en el centro podemos tomar decisiones equivocadas muy dañinas".

No obstante, el experto matizó en que también existe "harto marketing detrás (de esta clase de alertas) para demostrar de lo que (los desarrolladores IA) son capaces de hacer, así que hay que hacer una lectura balanceada".

LEER ARTICULO COMPLETO