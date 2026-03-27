DT de Cabo Verde: "Tengo que felicitar a Chile, tiene experiencia internacional"

La Selección chilena fue de menos a más y derrotó por 4-2 a Cabo Verde en Nueva Zelanda. Tras el cotejo, el técnico del combinado africano, Pedro Leitao "Bubista", felicitó a la Roja y destacó la "experiencia internacional" que tiene.

"Jugar con uno menos durante 50, 55 minutos, es complejo. Estoy orgulloso del equipo por el carácter que quisieron mostrar en el partido. También tengo que felicitar a Chile, que es un equipo que tiene experiencia internacional", expresó el adiestrador en un video que publicó la Federación Caboverdiana de Fútbol.

"Nosotros queríamos ganar el partido y tuvimos oportunidades para hacerlo. Pudimos haber marcado uno o dos goles más en el primer tiempo. Luego nos quedamos con diez hombres, lo cual es bastante difícil", añadió el DT.

Sobre la participación de Cabo Verde en el Mundial 2026, Bubista sostuvo: "No es que pensemos: 'Maldita sea, ahora voy al Mundial y nos van a dar una paliza de 4-0'. No, nada de eso. Nuestro equipo ha demostrado que puede superar las dificultades cuando surgen. Es importante aprender de los errores. También es importante que sepamos a qué nos vamos a enfrentar para poder prepararnos".