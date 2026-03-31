El diagnóstico de Claudio Bravo por el nivel de la Roja: "Lamentablemente, no te alcanza"

Claudio Bravo, exportero y capitán histórico de la selección chilena, no se guardó nada al momento de analizar el duro presente que atraviesa el combinado nacional luego de la dura caída de la Roja por 4-1 ante Nueva Zelanda y realizó una potente crítica al nivel del equipo.

En un tono reflexivo pero tajante, el exarquero manifestó su preocupación por la brecha que hoy separa a Chile de la alta competencia: "Genera tristeza llegar a este nivel futbolístico, al nivel individual de lo que hay. No creo que te alcance para competir al máximo nivel", dijo en su rol de panelista de ESPN Chile.

"No te alcanza a nivel individual, no te alcanza a nivel colectivo, no te alcanza a nivel físico y tampoco te alcanza a nivel táctico. No te alcanza. Y al máximo nivel, lamentablemente, todas las falencias se notan".

Finalmente, el arquero sentenció que tras estos últimos compromisos ante Cabo Verde (triunfo por 4-2) hay escasos puntos positivos para destacar: "Fue lo que pasó en el partido donde no hay mucho tampoco que rescatar. Es complejo", cerró.