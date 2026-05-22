Erick Pulgar optó por ausentarse de la Roja para duelos ante Portugal y Congo

El mediocampista chileno Erick Pulgar optó por ausentarse de la nómina de la selección chilena que Nicolás Córdova elaboró con miras a los duelos amistosos ante Portugal y RD Congo, en junio próximo.

De acuerdo a lo informado por Cooperativa Deportes, desde el entorno de trabajo del técnico de la Roja se comunicó con el futbolista, no obstante, el jugador de Flamengo optó por restarse del listado sin hacer mayores comentarios.

El mediocampista (54 partidos internacionales) no juega desde octubre de 2024 con la Roja y ya en la anterior nómina de la selección (duelos ante Cabo Verde y Nueva Zelanda), Pulgar no apareció en el listado tras argumentar que se estaba adaptando al nuevo técnico de Flamengo.

En esta oportunidad, Pulgar viene saliendo de una lesión que lo tiene marginado de la alineación carioca desde el pasado 3 de abril.