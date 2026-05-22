Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial y bruma
Santiago14.1°
Humedad54%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

Erick Pulgar optó por ausentarse de la Roja para duelos ante Portugal y Congo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

De acuerdo a la información, el mediocampista no entregó mayores argumentos.

Erick Pulgar optó por ausentarse de la Roja para duelos ante Portugal y Congo
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El mediocampista chileno Erick Pulgar optó por ausentarse de la nómina de la selección chilena que Nicolás Córdova elaboró con miras a los duelos amistosos ante Portugal y RD Congo, en junio próximo.

De acuerdo a lo informado por Cooperativa Deportes, desde el entorno de trabajo del técnico de la Roja se comunicó con el futbolista, no obstante, el jugador de Flamengo optó por restarse del listado sin hacer mayores comentarios.

El mediocampista (54 partidos internacionales) no juega desde octubre de 2024 con la Roja y ya en la anterior nómina de la selección (duelos ante Cabo Verde y Nueva Zelanda), Pulgar no apareció en el listado tras argumentar que se estaba adaptando al nuevo técnico de Flamengo.

En esta oportunidad, Pulgar viene saliendo de una lesión que lo tiene marginado de la alineación carioca desde el pasado 3 de abril.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada