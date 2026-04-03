Esteban Paredes pidió el retorno de Brayan Cortés a La Roja: Tiene mucho más rodaje

El exdelantero nacional Esteban Paredes hizo una sorpresiva petición con respecto a la selección chilena y exigió el retorno del portero Brayan Cortés, quien no solo perdió la titularidad sino que además salió de las nóminas desde el inicio del interinato de Nicolás Córdova.

En conversación con Tipter, el otrora futbolista afirmó que el cancerbero de Argentinos Juniors "tiene que ser el arquero de Chile. Me disculpo con los otros porteros que están hoy día, pero él tiene mucho más rodaje".

Pero el ídolo de Colo Colo no se quedó solo allí sino además puso al "Indio" por sobre Lawrence Vigourouox, quien se ganó el puesto de titular en el arco de la Roja con la llegada de Córdova a la banca.

En ese sentido, el "Tanque" le restó importancia a los números del golero de Swansea City y remarcó que "una cosa es estar en Europa y otra el rendimiento".