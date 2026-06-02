Felipe Loyola: Nos duele mucho que se juegue el Mundial y no poder estar

Felipe Loyola, polifuncional volante de La Roja, habló en la previa del amistoso con Portugal, preparatorio para los lusos antes de la Copa del Mundo 2026, y manifestó el "dolor" interno en el plantel de Chile por no poder estar en la cita planetaria.

"Lo hemos hablado con Gabriel (Suazo), con Guillermo (Maripán). Nos duele mucho que se jugue el Mundial y no poder estar. Pasaron cosas, todos saben, no pudimos conseguirlo. No eramos menos que las selecciones que están adentro y hay que aprender de estas situaciones", declaró Loyola en diálogo con TNT Sports.

En la misma línea, el jugador de Pisa de Italia expresó que "confío en el grupo nuevo que viene, y estoy seguro que en el otro Mundial vamos a estar ahí".

"Vamos a representar bien al país en todas las competencias que vamos a tener por delante, en un abrir y cerrar de ojos empiezan las otras eliminatorias, tendremos otra Copa América, estamos dando pasos adelante individualmente y tenemos que traer a la selección ese granito cada uno", agregó.

Respecto al amistoso con Portugal, Loyola afirmó que "la expectativa es hermosa por jugar ese tipo de partidos. Uno no tiene la posibilidad constante de enfrentar a ese tipo de rival y hay que aprovechar, aprender, competir".

"La mentalidad que tenemos que adquirir como grupo es pararnos de igual a igual, no mirar de abajo a arriba. Ellos son jugadores fuertes, están en primer nivel, pero los límites están en la cabeza, pero si los miramos de igual a igual, son 11 contra 11. Nos sirve para aprender y ver cuál es el nivel internacional que se va a presentar en el Mundial", sentenció.

El amistoso entre La Roja y Portugal será en el Estadio Nacional de Oeiras, el sábado a las 13:45 horas (17:45 GMT) y lo podrás seguir en nuestras plataformas.