Francia tomó la delantera para albergar el amistoso de Chile y RD del Congo

El historiado amistoso planificado entre las selecciones de Chile y la República Democrática del Congo para el martes 9 de junio dio un nuevo paso para fijar su sede y tiene avanzado a su principal candidato.

Luego de la negativa del municipio español La Línea de la Concepción a causa del brote de ébola en el país africano, el equipo mundialista entrenó en Marbella.

Aunque aquella ciudad apareció como alternativa, se desechó ante la exigencia de jugar sin público. También sonó llevar el duelo a Bélgica, territorio donde RDC hace unos días enfrentó sin problemas ni restricciones a Dinamarca.

Sin embargo, en Cooperativa Deportes informamos que ahora la ciudad francesa de Orleans, a unos 130 kilómetros al sur de París, asoma como el escenario del cotejo; cuyo organizador es la federación congoleña.

En caso de confirmarse aquella ciudad, que cuenta con el Stade de la Source, se mantendrá la fecha del encuentro, pero su horario pasaría desde las 10:00 horas (hora chilena) a las 14:00.