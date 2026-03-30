Gabriel Suazo: Nos hicieron tres goles de balón parado, es algo que tenemos que solucionar

Gabriel Suazo, capitán de la selección chilena, lamentó la derrota con Nueva Zelanda por 4-1 en Auckland y apuntó a los tres goles que sufrieron en pelota detenida, señalando que es un problema que deben resolver en el equipo.

"Nos hacen tres goles de balón parado, eso es algo que tenemos que solucionar de cara a los partidos que vienen y las Clasificatorias, donde vamos a enfrentar a Paraguay y Uruguay, que son fuertes en pelota parada, tal como Nueva Zelanda", explicó Suazo en la zona mixta del Eden Park.

Suazo también defendió el proceso del técnico Nicolás Córdova, remarcando que "no siento que se retrocede" con la derrota.

"Cada derrota nos hace crecer, mirar errores, seguir hacia adelante y eso no empaña lo que hemos trabajado en esta nueva sesión con Nico (Córdova)", explicó.

En la misma línea, recalcó que "los comentarios que vienen de afuera, que son negativos, sinceramente no nos afectan, estamos cerrados en lo nuestro, en trabajar, progresar, seguir adelante y confiar en nuestras capacidades".

"Con Nico nos estamos sintiendo cómodos con su idea de juego, estamos creyendo y convencidos en lo que él nos entrega, herramientas para llevar al campo, pero estamos convencidos de eso, el trabajo y sacrificio dentro y fuera de la cancha, y eso me deja contento, ver nuevas incorporaciones, un equipo que disfruta, y eso tratamos de transmitirlo en la cancha", agregó.

Por último, Suazo abordó lo complicado que fue jugar con uno menos, por la expulsión de Darío Osorio, aunque sostuvo que "podríamos haberlo mucho mejor, pero esto es parte del fútbol. El balance es positivo, más allá de la derrota, seguimos creyendo en una idea importante para el equipo. Nos tocó sufrir, perder, pero vamos pensando en cosas importantes".