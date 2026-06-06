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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

Gabriel Suazo: Seguimos por un buen camino de trabajo a pesar de la derrota

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El capitán de La Roja analizó la caída con Portugal.

Gabriel Suazo: Seguimos por un buen camino de trabajo a pesar de la derrota
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Gabriel Suazo, capitán de la selección chilena, analizó la caída ante la mundialista Portugal en amistoso de la fecha FIFA y afirmó que, pese a la derrota, La Roja está en un "buen camino".

"Nos demostramos que podemos seguir compitiendo, que podemos llevar a nuestra selección a un próximo Mundial, seguimos por un buen camino de trabajo a pesar de la derrota", declaró en la transmisión oficial.

"Estoy orgulloso de todos mis compañeros, por como se entregan en cada partido para seguir construyendo algo importante para la selección", agregó.

Suazo también valoró el debut de Nils Reichmuth: "Es un nuevo compañero, no lo conocíamos, se sumó y creo que puede entregar mucho, tiene una calidad grande, habla español, se hace entender. A pesar de estar lejos, se le ha visto disfrutar del entrenamiento y la concentración".

Finalmente, sobre el futuro de La Roja, Suazo evitó hablar sobre los candidatos para la banca y se enfocó sólo en el equipo.

"El futuro de nuestra selección está de buena forma, bien encaminado, con estos jóvenes que se están sumando y las ganas de sacar esto adelante y llevar el país al próximo Mundial", cerró.

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