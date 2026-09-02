Gareca y su amargo paso por La Roja: "Todavía añoran a la Generación Dorada y no hay recambio"

A más de un año de haber dejado la banca de la selección chilena tras una de las campañas más bajas en la historia de las Clasificatorias, Ricardo Gareca volvió a referirse a su paso por la Roja y dejó duras reflexiones sobre el momento que atraviesa el fútbol nacional.

En conversación con DSports Radio, el "Tigre" reconoció que las cosas no se dieron como esperaba: "Dentro de lo que me contrataron tenía la misma expectativa, que haga lo mismo que Perú, pero me costó encontrarle la vuelta", expresó.

En esa línea, el estratega argentino acusó una falta de respaldo a su proyecto deportivo. "Al no clasificar le empezó a agarrar cada vez más la desesperación y no tolerar un proceso es complicado", afirmó.

Para argumentar su punto, Gareca comparó su ciclo en "Juan Pinto Durán" con su exitoso periodo en la selección del Rímac: "En Perú arranqué muy mal, pero me sostuvieron, me bancaron y uno terminó siendo la cuarta selección en cosechar más puntos".

El DT fue más allá y diagnosticó que el entorno del fútbol chileno sigue atrapado en los éxitos del pasado reciente, lo que a su juicio nubla la realidad actual.

"Chile está atravesando esa etapa y se quedó un poquito en el hecho de todo lo que habían conseguido con esa generación. Chile no está en esa etapa, como que todavía añoran a la Generación Dorada y no hay recambio", lanzó el trasandino.

Finalmente, Gareca profundizó en la falta de nuevas figuras de elite en el medio local, sentenciando que una nueva camada "no se ha manifestado como tuvieron en ese momento los jugadores en las mejores ligas".