Ian Garguez y su salto a la Roja adulta: Jugar en la selección te da otro ritmo y un plus

Pese a su juventud, el último año de Ian Garguez ha sido vertiginoso. Tras ganarse la titularidad en Palestino a comienzos de 2025 y destacar como una de las figuras de la selección chilena sub 20 en la cita mundialista realizada en nuestro país, el defensor dio el salto definitivo y es parte de la selección absoluta que dirige Nicolás Córdova.

Actualmente concentrado en la gira que la Roja realiza en Nueva Zelanda, Garguez expresó su satisfacción por este presente. "Me he sentido muy cómodo, muy feliz de estar acá aportando mi granito de arena. Es un excelente grupo, me han apoyado a mí y a todos mis compañeros que venimos recién en nuestras primeras nóminas, así que muy feliz de estar acá y sumando", comentó.

Garguez, quien sumó bonos tras ser titular en el reciente duelo ante Cabo Verde, se refirió a la disputa por el puesto de lateral derecho con Felipe Faúndez, jugador de O'Higgins con quien comparte proceso desde las juveniles.

"Nos sirve, nos ayuda a todos que sigamos sumando. Feliz por Felipe igual, que viene conmigo de la selección menor. Mientras nos ayude a todos a seguir aportando a la selección, bienvenido", señaló el zaguero, quien además recalcó su versatilidad táctica: "Siempre me he caracterizado como un jugador polifuncional, donde me necesite el equipo y pueda aportar, yo feliz".

Finalmente, el formado en La Cisterna puso énfasis en la diferencia de intensidad que significa vestir la camiseta nacional frente a rivales internacionales.

"Obviamente te da otro ritmo, te da otro plus a jugar quizás en tus clubes de la liga. Es un ritmo distinto y enfrentar a jugadores de primer nivel es muy bueno", sentenció el joven baluarte nacional.

Recordar que la Roja jugará este lunes desde las 3:30 horas ante Nueva Zelanda en un partido que podrás seguir en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl