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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

Insólito: Federación invitó a Alexis para ver a La Roja, pero Montreal juega a la misma hora

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El burdo ofrecimiento, "como si fuera un exfutbolista", incomodó al goleador histórico de la selección.

Insólito: Federación invitó a Alexis para ver a La Roja, pero Montreal juega a la misma hora
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Una increíble descoordinación de la Federación de Fútbol de Chile desconcertó a Alexis Sánchez, con una invitación para ver el amistoso de La Roja y Canadá pese a que choca en horario con el partido que el tocopillano debe jugar con CF Montreal por la MLS.

Según lo revelado por La Tercera, la dirigencia nacional se acercó a Sánchez para que asista al duelo de Chile, este sábado a las 20:00 horas de nuestro país, en Toronto.

Sin embargo, pasaron por alto que el Montreal de Alexis enfrentará a las 20:30 a Cincinnati. Ante la obvia imposibilidad de asistir, Sánchez rechazó la invitación de la FFCh.

De acuerdo con el citado medio, la situación incomodó al goleador histórico de La Roja: "Es extraño invitar a un jugador que está en actividad y vigente, como si fuera un exfutbolista", señalaron desde su círculo cercano.

En cuanto a La Roja, apuntaron que "la invitación fue con la mejor de las intenciones", con la intención de conversar y aconsejar a los actuales seleccionados.

Desde el 'Equipo de Todos" evitaron hablar de un error ante la evidente coincidencia de fechas entre el partido de La Roja y la obligación de Alexis con CF Montreal.

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