Insólito: Federación invitó a Alexis para ver a La Roja, pero Montreal juega a la misma hora
El burdo ofrecimiento, "como si fuera un exfutbolista", incomodó al goleador histórico de la selección.
El burdo ofrecimiento, "como si fuera un exfutbolista", incomodó al goleador histórico de la selección.
Una increíble descoordinación de la Federación de Fútbol de Chile desconcertó a Alexis Sánchez, con una invitación para ver el amistoso de La Roja y Canadá pese a que choca en horario con el partido que el tocopillano debe jugar con CF Montreal por la MLS.
Según lo revelado por La Tercera, la dirigencia nacional se acercó a Sánchez para que asista al duelo de Chile, este sábado a las 20:00 horas de nuestro país, en Toronto.
Sin embargo, pasaron por alto que el Montreal de Alexis enfrentará a las 20:30 a Cincinnati. Ante la obvia imposibilidad de asistir, Sánchez rechazó la invitación de la FFCh.
De acuerdo con el citado medio, la situación incomodó al goleador histórico de La Roja: "Es extraño invitar a un jugador que está en actividad y vigente, como si fuera un exfutbolista", señalaron desde su círculo cercano.
En cuanto a La Roja, apuntaron que "la invitación fue con la mejor de las intenciones", con la intención de conversar y aconsejar a los actuales seleccionados.
Desde el 'Equipo de Todos" evitaron hablar de un error ante la evidente coincidencia de fechas entre el partido de La Roja y la obligación de Alexis con CF Montreal.