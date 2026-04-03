Jordhy Thompson: "Estar en la selección es un sueño que tengo"

Jordhy Thompson, delantero nacional que milita en Orenburg de Rusia, no escondió su deseo de ser considerado por Nicolás Córdova para tener su anhelado debut con la selección chilena.

En conversación con Dsports Chile, el atacante formado en Colo Colo confesó que "estar en la selección es un sueño que tengo. No se me ha dado, pero no pierdo la esperanza".

"Creo que estoy haciendo las cosas bien y si sigo así, tarde o temprano puede llegar una citación para poder estar en la selección", añadió el atacante.

En la actual temporada, el antofagastino disputó 23 encuentros, de los cuales fue titular en los últimos once cotejos. Además, registró cinco goles y tres asistencias y fue elegido como el mejor futbolista de su equipo en el mes de marzo.