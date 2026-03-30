Jorge Garcés y la derrota con Nueva Zelanda: "Nos puso en la realidad, nos vimos dominados"

El exentrenador de la selección chilena Jorge Garcés analizó la dura caída de La Roja por 4-1 ante Nueva Zelanda en el cierre de la fecha FIFA, apuntando al fin de una racha engañosa respecto al real momento futbolístico del conjunto nacional.

"Para este nivel estamos lejos, estamos a años luz de lo que nos pide internacionalmente el fútbol hoy en la actualidad. Si hubiésemos tenido que ir al Mundial, madre mía... Estaríamos felices por ir, pero lo cierto es que para competir con la selección que tenemos hoy...", señaló a 24 Horas.

Si bien el triunfo ante Cabo Verde es difícil para analizar según Garcés por el nivel de aquel rival, que "era un equipo del campeonato chileno", el otrora DT de Chile fue frontal respecto a la derrota con los "All Whites".

"El partido de anoche nos puso en la realidad, nos vimos dominados, superados durante todo el partido. Con 11 ya éramos superados... con 10 fue absolutamente superior el equipo de Nueva Zelanda en todas las líneas", expresó.

"No supimos reaccionar, no sé cuál sería el mensaje desde la banca. Vi al equipo muy desconcertado después de la expulsión (de Darío Osorio)", esgrimió.

Pese a la tarjeta roja, el "Peineta" destacó a un Osorio que "mientras estuvo en cancha demostró que está en un buen nivel" y "Lucas Cepeda entró algo mejor de lo que hizo en el primer partido", aunque "no podríamos hablar de un jugador que podríamos rescatar cuando te superan en todas las líneas".

"Tuvimos un par de mundiales con la Generación Dorada. Después nos abandonaron prácticamente, porque hoy día hablamos todavía de la Generación Dorada y nos olvidamos de que nos dejaron afuera estos chicos de dos mundiales", sumó el técnico campeón con Santiago Wanderers en 2001.

Finalmente, se sumó a los elogios a Manuel Pellegrini, quien ha sido propuesto constantemente: "Para un proceso de un futuro Mundial siempre es importante tener técnicos que hayan tenido el roce mundialista. Es el candidato de todos. No ha lugar revisar la carrera de Manuel. Lo que ha logrado es maravilloso para él como persona, para todos nosotros los técnicos y para el país en general".