José Luis Sierra criticó falta de claridad en la selección: "Chile no puede perder tiempo"

El director técnico nacional José Luis Sierra cuestionó la falta de definiciones en la conducción de la selección chilena tras el cierre de las últimas clasificatorias.

En una entrevista concedida al diario El Mercurio, analizó el presente del equipo nacional y enfatizó que la organización debe entregar certezas sobre la continuidad del proceso actual.

"No entiendo lo que se busca. Si le van a dar una continuidad a Nicolás Córdova deberían decir 'este va a ser el técnico' y listo, y si quieren traer otra persona decirlo también, cuál es el perfil y cuándo lo van a buscar. Chile no puede perder tiempo. Se puede decir que mientras está jugando amistosos, pero si Nicolás no sigue y la persona que llegue necesita a otro tipo de jugadores ¿qué pasa? No veo claridad", afirmó el mundialista en Francia 1998.

Respecto al rendimiento que dejó a la escuadra nacional en el último lugar de la tabla, el otrora volante de Sao Paulo, Tigres, Valladolid Colo Colo y Unión Española sostuvo que los resultados debieron ser superiores. "Ganar de local a Bolivia, Perú y Paraguay debe ser el desde. En lo futbolístico Chile tiene con qué, no le sobra nada porque ya no tiene jugadores en grandes equipos de Europa, pero tampoco somos tan malos y los jugadores que hay alcanzan para pelear una clasificación donde entran siete", detalló el estratego en Santiago.

Finalmente, el entrenador abordó la opción de que el actual técnico de Real Betis, el chileno Manuel Pellegrini, asuma el liderazgo en el futuro. "No sé cuáles son los planes de don Manuel, sí creo que puede arreglar muchas cosas sobre todo por la espalda que tiene. Es difícil porque no hay claridad en lo que se quiere, pero él le haría muy bien al fútbol chileno", concluyó José Luis Sierra antes de los próximos desafíos internacionales en Sudamérica.