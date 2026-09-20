La programación de La Roja para los amistosos en la gira por Norteamérica

La selección chilena ya tiene definida su hoja de ruta para la fecha FIFA de fines de septiembre e inicios de octubre, período en el que disputará amistosos en territorio norteamericano frente a Canadá, Estados Unidos y México.

El combinado dirigido por Nicolás Córdova arrancará ante el elenco de Jesse Marsch, en Toronto. Posteriormente, se trasladará a Saint Louis para chocar frente a la selección encabezada por Mauricio Pochettino.

El cierre de la gira se disputará en California ante México, elenco que inicia una nueva etapa técnica bajo la dirección de Rafael Márquez.

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Sábado 26 de septiembre

Canadá vs. Chile. 20:00 horas. BMO Field, Toronto, Canadá.

Martes 29 de septiembre

Estados Unidos vs. Chile. 21:00 horas. Energizer Park, Saint Louis, Misuri, EE.UU.

Martes 6 de octubre