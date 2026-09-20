La programación de La Roja para los amistosos en la gira por Norteamérica
El combinado nacional se medirá ante los tres anfitriones de la última Copa del Mundo.
El combinado nacional se medirá ante los tres anfitriones de la última Copa del Mundo.
La selección chilena ya tiene definida su hoja de ruta para la fecha FIFA de fines de septiembre e inicios de octubre, período en el que disputará amistosos en territorio norteamericano frente a Canadá, Estados Unidos y México.
El combinado dirigido por Nicolás Córdova arrancará ante el elenco de Jesse Marsch, en Toronto. Posteriormente, se trasladará a Saint Louis para chocar frente a la selección encabezada por Mauricio Pochettino.
El cierre de la gira se disputará en California ante México, elenco que inicia una nueva etapa técnica bajo la dirección de Rafael Márquez.
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