Kast intervendrá en asamblea de la ONU y sostendrá bilaterales con Zelenski y Carney en Nueva York

El Presidente José Antonio Kast viajará esta semana Nueva York con motivo del 81º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), despliegue que estará enfocado en una plataforma de trabajo multilateral y diplomática por parte de la delegación chilena.

Según detalló la Oficina del Presidente, "la agenda contempla la intervención del Mandatario ante el Debate General de la ONU, encuentros bilaterales con líderes internacionales y autoridades de organismos multilaterales, además de actividades centradas en seguridad regional, inteligencia artificial, comercio, inversiones y gobernanza oceánica".

El plato fuerte de la gira se concentrará el martes, cuando el jefe de Estado asista a la apertura del plenario de líderes desde las 09.00 horas, para luego intervenir de manera formal cerca de las 13.45 horas ante la Asamblea General, en un horario que dependerá del orden de los oradores.

Kast también evalúa participar en la cita multilateral Shield of the Americas si el cronograma de discursos lo hace viable. (FOTO: ATON)

En paralelo a su discurso central, la comitiva chilena desplegará una agenda que "contempla reuniones bilaterales con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, además de encuentros con los mandatarios de Vietnam y Finlandia", programadas en bloques consecutivos a lo largo de la tarde.

Asimismo, Kast evalúa integrar una instancia regional sobre resguardo continental, advirtiéndose desde Presidencia que, además, "fue invitado a participar de una reunión del Shield of the Americas, pero su participación está pendiente ya que podría coincidir con su intervención en la Asamblea General".

Al cierre de las reuniones ofrecerá un punto de prensa en Naciones Unidas para resumir las definiciones estratégicas alcanzadas.

Chile negociará Tratado de Libre Comercio con Marruecos y participará en foro de IA

La atracción de inversiones, el desarrollo de capacidades tecnológicas de vanguardia y la apertura de nuevos mercados de exportación también serán pilares económicos del viaje del Presidente Kast a Nueva York.

Según detallaron en el comunicado, durante la tarde del lunes el Mandatario participará "en un diálogo de alto nivel sobre inteligencia artificial organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La actividad reunirá a mandatarios de la región, autoridades del BID y empresas vinculadas al desarrollo tecnológico" en la sede del Council of the Americas.

Chile negociará Tratado de Libre Comercio con Marruecos y participará en foro de Inteligencia Artificial del BID. (FOTO: ATON)

En el ámbito comercial, la comitiva chilena formalizará "la firma de los términos de referencia para avanzar en la negociación de un Tratado de Libre Comercio entre Chile y Marruecos, uno de los resultados concretos previstos durante la visita".

El documento será firmado a las 17,00 horas en las dependencias de la Misión de Chile ante Naciones Unidas, tras lo cual el jefe de Estado realizará su primera conferencia de prensa presencial.

El Ejecutivo recalcó que "esta agenda se inserta en las prioridades públicas de la política exterior chilena: fortalecer la seguridad, promover el crecimiento económico y proyectar a Chile como un socio confiable".

"La agenda contempla además reuniones con autoridades de Suiza y Croacia, la presidenta de la Comisión Europea y representantes del Banco Mundial", puntualizaron desde la administración, proyectando un balance favorable tanto en financiamiento internacional como en intercambio comercial exterior.