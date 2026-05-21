La Roja conoció a sus rivales tras el sorteo del Mundial Femenino Sub 17

La Roja conoció este jueves a sus rivales para el Mundial Femenino Sub 17 Marruecos 2026, tras el sorteo realizado en Zurich, Suiza, en la sede de la FIFA.

El equipo nacional, dirigido por Vanessa Arauz, quedó en el Grupo F, junto con España, México y Australia.

Solo dos de estas selecciones compitieron el año pasado en la cita mundialista: México terminó en tercer lugar y España finalizó en noveno puesto, por lo que serán duras rivales para La Roja.

De acuerdo al cronograma, La Roja debutará ante Australia el 19 de octubre; después enfrentará a México el día 22; y cerrará la fase grupal ante España el 25 de ese mismo mes.

Por su parte, Corea del Norte, campeón defensor de la Copa Mundial Femenina Sub 17, quedó en el Grupo B, con Puerto Rico, Polonia y un representante de Africa (que se decidirá en julio).

En el Mundial, clasifican a octavos de final los dos mejores de cada grupo y los seis mejores terceros.

La Roja vivirá su tercera participación en un Mundial Sub 17 Femenino. La primera vez fue en Trinidad y Tobago en 2010, y la segunda en India 2022.

El Mundial se disputará entre el 17 de octubre y el 7 de noviembre. Revisa los grupos a continuación:

Grupo A

Marruecos

Nueva Zelanda

Alemania

Argentina

Grupo B

Corea del Norte

Puerto Rico

Polonia

Africa 1

Grupo C

Canadá

Brasil

Noruega

Africa 2

Grupo D

Japón

Francia

Africa 3

Venezuela

Grupo E

Estados Unidos

Samoa

China

Africa 4

Grupo F