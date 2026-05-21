Alejandro Tabilo y Cristian Garin tienen rivales para el estreno en Roland Garros

Los chilenos Alejandro Tabilo (35° en el ranking ATP) y Cristian Garin (116°) conocieron este jueves sus rivales para el estreno en Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada, que se disputa en París.

Tabilo, quien descansó esta semana tras ser semifinalista en el Challenger de Valencia, quedó emparejado con el polaco Kamil Majchrzak (77°), rival que enfrentó por única vez en la primera ronda del US Open 2022, con triunfo para el chileno por 6-1, 6-4, 6-7(3) y 6-1.

En caso de avanzar a la siguiente fase, Tabilo se medirá al ganador de la llave entre el monegasco Valentin Vacherot (18°) y un jugador proveniente de la qualy.

Garin, por su parte, enfrentará al estadounidense Learner Tien (20°), joven promesa de 20 años.

En el historia, Garin enfrentó a Tien en 2023, en la qualy de Indian Wells, con triunfo por 7-5 y 7-6(7) para el ariqueño.

En su lado del cuadro, si Garin avanza, se medirá con el ganador del cruce entre el chino Zhizheng Zhang (226°) y un oponente de la qualy.