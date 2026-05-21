Matthei: No entiendo por qué alguien pensó que una fiscal era capaz de liderar Seguridad

La excandidata presidencial y militante de la UDI, Evelyn Matthei, abordó el cambio de gabinete que efectuó el Gobierno de Kast -que resultó en la remoción de las ahora exministras Mara Sedini y Trinidad Steinert-, y expresó: "No entiendo por qué alguien pensó que un fiscal poseía el conocimiento y las capacidades para ser ministro de Seguridad".

Así lo dijo la otrora ministra y alcaldesa en una entrevista concedida a Las Últimas Noticias, que le preguntó si consideraba un "error" pensar que la expersecutora jefe de Tarapacá replicaría su trabajo una vez estando a cargo de la cartera.

"No entiendo por qué alguien pensó que un fiscal poseía el conocimiento y las capacidades para ser ministro de Seguridad. La persecución penal es importantísima, pero (eso) está en manos de la Fiscalía. El ministro de Seguridad tiene otras responsabilidades", afirmó Matthei.

La destitución de Steinert se dio en medio de numerosas críticas políticas en su contra por diversas polémicas, entre ellas la calidad de su exposición en el Congreso sobre su plan de seguridad -que fue considerado insuficiente e "inexistente"-, la solicitud de renuncia de la exjefa de Inteligencia de la PDI Consuelo Peña, el encabezamiento de puntos de prensa sobre operativos de Fiscalía, entre otras.

Sobre esto, Matthei reiteró que la ahora exministra podía haber "copiado" el plan de seguridad que ella construyó con su equipo en la campaña de Chile Vamos.

"Antes de la segunda vuelta (presidencial), Juan Luis Ossa, el encargado de nuestro programa, se puso a disposición del equipo del actual Presidente para explicar todo su contenido. Nuestro plan de seguridad era amplio, detallado e incluía costos y plazos (...), pero nadie se dio el trabajo siquiera de leerlo", reprochó.

"Si no tienen plan de seguridad, el nuestro sigue disponible y nuestra gente (está) feliz de colaborar", afirmó la otrora senadora.

"Siempre dije que Seguridad debía estar a cargo de un ingeniero", dijo tras designación de Arrau

En reemplazo de la exfiscal, Kast designó al republicano Martín Arrau -que salió de la cabeza de Obras Públicas-, a lo que Matthei señaló: "Siempre dije que ese ministerio (de Seguridad) debía estar a cargo de un ingeniero".

"Son muchísimos sistemas que trabajan en paralelo y lo que se debe lograr es la integración de todos ellos. Ello requiere la formación de ingenieros conscientes de los diversos procesos que llevan al cumplimiento de una meta", sostuvo.

Arrau es ingeniero civil industrial de la Universidad Católica y se desempeñó como coordinador de asesores del Ministerio de Agricultura entre 2010 y 2012. Además, fue nombrado consejero de la Sociedad Nacional de Agricultura en 2017 y delegado presidencial para la instalación de la Región de Ñuble ese mismo año.

Posteriormente, en 2018 el entonces presidente Sebastián Piñera lo designó como el primer intendente de la Región de Ñuble, cargo que ocupó hasta noviembre de 2020.

Arrau también fue convencional constituyente, representando al distrito 19 y jefe de campaña de los candidatos republicanos al Consejo Constitucional en 2023.