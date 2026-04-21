La Roja Femenina escaló en el ranking FIFA tras su reciente participación en la Liga de Naciones

La selección chilena femenina sacó cuentas alegres en la reciente actualización del ranking FIFA publicada este martes. Tras completar una seguidilla de tres partidos (un triunfo y dos derrotas) por la Liga de Naciones -instancia que otorga boletos al Mundial de 2027-, el elenco nacional logró un importante ascenso en la clasificación mundial.

Según el reporte oficial, Chile subió tres lugares para instalarse en el puesto 44 del orbe, rendimiento que le permite consolidarse como la quinta mejor selección a nivel sudamericano.

El camino de las dirigidas por Luis Mena en la última ventana internacional fue de menos a más. El plantel sufrió una dura caída ante Argentina en Valparaíso y posteriormente tropezó en su visita a Colombia.

Sin embargo, el equipo nacional logró reponerse en la última fecha al vencer a Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo, triunfo clave que mantuvo vivas las ilusiones de alcanzar, al menos, el repechaje mundialista.

Con estos resultados, La Roja Femenina se ubica momentáneamente en el cuarto lugar de la tabla a falta de dos jornadas para el cierre. El próximo desafío de las chilenas será en junio, cuando enfrenten a Ecuador en su último duelo programado.

A nivel continental, Chile sigue escoltando a las potencias de la región. El ranking en Sudamérica es liderado por Brasil (6° a nivel mundial), seguido por Colombia (20°), Argentina (30°) y Venezuela (43°).

Bajo la línea de La Roja se encuentran Paraguay (45°), Ecuador (63°), Perú (75°) y Bolivia (109°).

En la parte alta del escalafón global, España se mantiene firme como la mejor selección del planeta, liderando un podio que confirma el dominio europeo en la categoría.