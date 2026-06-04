La Roja Femenina se juega la vida ante Ecuador en duelo decisivo por el repechaje al Mundial

La selección chilena femenina, dirigida por Luis Mena, enfrentará a Ecuador este viernes en el Estadio Nacional, desde las 19:00 horas (23:00 GMT), en la última fecha de la Liga de Naciones de Conmebol, un duelo crucial en donde estará en juego el cupo al repechaje para el Mundial de 2027.

La Roja llega a este encuentro en el cuarto lugar de la tabla, con 10 puntos, mientras que las ecuatorianas están quintas, con ocho unidades, por lo que es un duelo directo por la clasificación al repechaje.

Un triunfo o un empate permitirán a La Roja sellar el pasaje al repechaje mundialista, que se disputará (en dos fases) entre noviembre y febrero de 2027; la derrota, en cambio, terminará con el sueño de Chile de disputar su segunda Copa del Mundo Femenina, que se celebrará en Brasil.

En el historial entre Chile y Ecuador, se han enfrentado en nueve ocasiones, con cinco victorias, dos empates y solo una derrota para La Roja Femenina, por lo que afronta el desafío en el Estadio Nacional como favorito para sellar la clasificación.

Respecto a la formación, Luis Mena ha jugado al misterio con el equipo, pero se espera la titularidad de la capitana Christiane Endler, estrella de Olympique de Lyon y una de las mejores arqueras del mundo; y de Yanara Aedo, mediocampista creativa de Colo Colo.

El partido arrancará a las 19:00 horas en el Nacional y podrás seguir el resultado junto a Cooperativa.cl.