La Roja Femenina tuvo su última práctica antes del primer amistoso contra Bolivia
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La Roja Femenina tuvo su última práctica antes del primer amistoso contra Bolivia
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La Roja Femenina, dirigida por Luis Mena, tuvo este sábado su última práctica antes del primer amistoso con Bolivia, que se disputará este domingo a las 18:00 horas en La Florida.
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