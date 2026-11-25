Palmeiras aterrizó este miércoles en Montevideo de cara a la final de la Copa Libertadores frente a Estudiantes de La Plata, luego de completar su última práctica en Brasil con el lateral Joaquín Piquerez recuperado. El cuadro adiestrado por Abel Ferreira buscará este sábado 28 de noviembre su cuarta corona continental en el Estadio Centenario a las 17:00 horas (20:00 GMT).

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