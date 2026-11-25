Alexis Sánchez mostró la producción de vinos de AlmaSoul en Italia
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Alexis Sánchez aprovechó el final de su temporada con CF Montreal y viajó hasta Italia para visitar sus viñedos, tal como lo evidenció a través de sus redes sociales, donde aparece entre las barricas de Alma Soul.
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