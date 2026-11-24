La muerte de Delfina Guzmán, a sus 98 años, ha enlutado al mundo de las artes nacionales y a todo Chile, que la despide este martes celebrando su vida y obra al ser un verdadero emblema de la televisión.

Su última aparición pública tuvo lugar hace casi un año, el 28 de noviembre de 2025, cuando la Universidad de Chile reconoció sus más de siete décadas de trayectoria al otorgarle la Medalla al Mérito Cultural Profesor Pedro de la Barra, galardón que fue entregado por la rectora de la Casa de Bello, Rosa Devés.

Guzmán egresó de la Escuela de Teatro Experimental en 1956, año en que debutó en el Instituto de Teatro de la Universidad de Chile.

La fama de la actriz se consolidó en la década de los '90 y los 2000 gracias a su trabajo en el área dramática de Televisión Nacional bajo la dirección de Vicente Sabatini, compartiendo pantalla con Claudia di Girolamo. Muy cercanos a Guzmán, ambos la acompañaron en esta ceremonia que se realizó en el Centro Cultural La Moneda.

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