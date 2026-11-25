Kazajo Dimash Quidaibergen repletó su primer show en Chile
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El cantante Dimash Quidaibergen, nacido en Kazajistán, tuvo su debut en vivo en Chile la noche del martes en el Santander Arena, completamente vendido para su show.
El artista -que posee un rango vocal de seis a siete octavas, presenta un espectáculo con el pop operático como eje, centrado en los constantes sencillos que ha editado durante los últimos años, pese a que su último disco de estudio data de 2021.
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