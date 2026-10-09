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La Roja Femenina venció a Marruecos en su preparación para el Mundial Sub 17

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La Roja Femenina Sub 17 venció por 0-1 a Marruecos este viernes en Rabat, en su primer amistoso internacional preparatorio para el Mundial de la categoría, que se disputarán en el país africano a partir del 17 de octubre. El gol del triunfo fue de Catalina Muñoz.

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