La Roja goleó a Colombia en amistoso preparativo para el Mundial Sub 17

La Roja Sub 17 goleó 4-1 a Colombia en un amistoso preparativo para el Mundial de la categoría en Catar que se disiputó en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Los goles del encuentro fueron anotados por Andher González, Antonio Cannoni y Jonathan Guerrero en dos ocasiones para la escuadra nacional. Mientras que el tanto de los "Cafeteros" fue marcado por Matías Caicedo.

La selección chilena se prepara de cara a la cita mundialista que se llevará a cabo entre el 19 de noviembre y 13 de diciembre de 2026.

Los dirigidos por Ariel Leporati integrarán el Grupo J, junto a Estados Unidos, Montenegro y Argelia, la cual enfrentarán en su debut sábado 21 de noviembre de 2026 a las 05:30 horas (09:30 GMT).