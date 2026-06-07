La Roja llegó a París a la espera de la oficialización del duelo con RD del Congo

La selección chilena arribó este domingo a París, capitán de Francia, para cerrar la fecha FIFA de junio, aunque espera la oficialización del historiado encuentro amistoso que debe jugar con República Democrática del Congo.

La Roja llegó a París desde Lisboa, tras haber perdido con Portugal este sábado, y el gerente deportivo Felipe Correa advirtió antes del vuelo que será este lunes cuando se ratifique el amistoso con los africanos en tierras francesas.

Además, informó que, en caso de ser oficializado, el partido será sin público, el martes 9 de junio a las 12:00 horas de Chile (16:00 GMT, 18:00 hora local).

El partido de La Roja con RD del Congo será preparatorio para el cuadro africano de cara al Mundial, en donde jugará en el Grupo K ante Colombia, Portugal y Uzbekistán.

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