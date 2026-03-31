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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

La Roja sub 20 igualó en su segundo amistoso ante Perú

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Maximiliano Rojas marcó el tanto del conjunto nacional.

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La selección chilena sub 20 igualó 1-1 frente a Perú este martes en su segundo amistoso internacional, disputado en el CAR José Sulantay.

El tanto para la escuadra nacional lo marcó el delantero de Deportes Copiapó, Maximiliano Rojas.

Este fue el segundo enfrentamiento de La Roja ante el conjunto peruano, tras el triunfo 2-1 conseguido el pasado domingo en el primer duelo.

En ese encuentro los goles para Chile fueron obra de Vicente Martínez y Yastin Cuevas.

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