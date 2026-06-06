La Roja Sub 20 lamentó una amarga derrota en el amistoso con Brasil en el Nacional

La Roja Sub 20 sufrió una amarga derrota por 0-1 ante Brasil este sábado en el Estadio Nacional, en un amistoso preparatorio para el Sudamericano de la categoría que se disputará el próximo año.

El equipo de Sebastián Miranda tuvo un partido correcto contra el Scratch, jugando de igual a igual, pero desaprovechó sus opciones y terminó sucumbiendo en la segunda parte, por culpa de un penal.

En el minuto 70, Joaquín Soto cometió una falta en el área y fue el capitán de los brasileños, Arthur, el encargado de superar la resistencia del arquero de Colo Colo, Gabriel Maureira, con un potente disparo sin carrera.

La amarga sensación empeoró al final, ya que Roberto Risnaes sufrió una dura lesión tras chocar con el arquero brasileño, teniendo que ser sacado en camilla, con evidentes muestras de dolor.

Chile y Brasil volverán a jugar la próxima semana, el martes 9 de junio, en un amistoso a puerta cerradas en Quilín.