La Roja sub 20 se alzó victoriosa en el primero de sus amistosos con Perú

La selección chilena sub 20 sumó rodaje con un triunfo de 2-1 en el primero de sus dos amistosos ante Perú, a puertas cerradas en el Centro de Alto Rendimiento "José Sulantay".

Ambos goles de La Roja cayeron en la primera etapa, con jugadores de Colo Colo como autores: Vicente Martínez y el cumpleañero Yastin Cuevas, que este 29 de marzo celebra sus 18 años de edad.

Los equipos sub 20 de Chile y Perú cerrarán su fecha FIFA con un segundo enfrentamiento, también en Quilín y sin transmisión, este martes 31 de marzo a las 11:30 horas.