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La Roja sub 20 se alzó victoriosa en el primero de sus amistosos con Perú
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El equipo de Sebastián Miranda golpeó durante la primera etapa en Quilín.
El equipo de Sebastián Miranda golpeó durante la primera etapa en Quilín.
La selección chilena sub 20 sumó rodaje con un triunfo de 2-1 en el primero de sus dos amistosos ante Perú, a puertas cerradas en el Centro de Alto Rendimiento "José Sulantay".
Ambos goles de La Roja cayeron en la primera etapa, con jugadores de Colo Colo como autores: Vicente Martínez y el cumpleañero Yastin Cuevas, que este 29 de marzo celebra sus 18 años de edad.
Los equipos sub 20 de Chile y Perú cerrarán su fecha FIFA con un segundo enfrentamiento, también en Quilín y sin transmisión, este martes 31 de marzo a las 11:30 horas.