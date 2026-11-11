La Roja sumó su segunda baja en defensa y Nicolás Córdova sorprendió nominando a zaguero sub 20

Un sensible dolor de cabeza sumó la selección chilena en la previa de su doble desafío amistoso frente a Colombia en esta fecha FIFA de noviembre luego de que el zaguero Paulo Díaz fuera liberado de la concentración del combinado nacional tras presentar complicaciones físicas.

A través de un parte médico oficial, la Gerencia de Comunicaciones de la Federación de Fútbol de Chile detalló que el defensor de River Plate no se encuentra en condiciones de competir: "El deportista presenta una patología de cadera izquierda que limita su participación con normalidad en los entrenamientos y partidos", confirmó el cuerpo médico de La Roja, que ya había avisado de la salida de Benjamín Kuscevic de la lista original.

Frente a la baja del experimentado zaguero, el director técnico Nicolás Córdova decidió convocar de emergencia a José Movillo, defensa central perteneciente a las filas de O'Higgins de Rancagua y habitual convocado en la selección chilena sub 20.

El representativo criollo continuará con sus trabajos de preparación antes de viajar a Cali para medirse este viernes ante el elenco cafetalero, para luego cerrar la serie el martes 17 en Santiago.