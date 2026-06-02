La Roja tendrá entrenamiento abierto a la comunidad en Portugal

En un hecho que rara vez se ve en territorio nacional, la selección chilena tendrá este miércoles 3 de junio un entrenamiento a puertas abiertas en el Training Site del Complejo Desportivo do Real Sport Clube, de Portugal.

La invitación fue realizada a través de las cuentas de la ANFP, la misma Roja y de la embajada de Chile en Portugal.

"Este miércoles 3 de junio a las 18:00h todos y todas invitados al entrenamiento abierto al público y a la prensa de la Selección de Chile que prepara su partido contra Portugal", avisaron en relación a la práctica a realizarse a las 10 horas de nuestro país.