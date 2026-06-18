¿La Roja tiene nueva marca deportiva para el camino al Mundial 2030?

A pesar de que la selección chilena aún debe definir aspectos clave sobre su dirección técnica para los desafíos venideros, en las últimas horas surgió una interrogante respecto al futuro de su indumentaria.

De acuerdo a la información compartida por el periodista Coke Hevia, el combinado nacional ya tiene un principio de acuerdo para cambiar de proveedor deportivo una vez que finalice el vínculo actual con la firma alemana Adidas en diciembre próximo.

Según la información, la marca que asumirá este rol será la ecuatoriana Marathon.

Cabe recordar que la Federación de Fútbol de Chile firmó en septiembre de 2021 una alianza con Adidas por cinco años, a cambio de un monto estimado en 3 millones de dólares por temporada, contrato que expira en diciembre de 2026.

En Chile, Marathon ya ha marcado presencia en el fútbol vistiendo a Huachipato y a Unión Española, siendo también el proveedor oficial de Los Cóndores en el rugby.