Las claves para ver por TV abierta el amistoso de La Roja y Canadá

La selección chilena visitará este sábado 26 de septiembre a Canadá en Toronto, en el primer amistoso que marca el inicio del ciclo hacia el Mundial de 2030, y también será el estreno de La Roja en su nueva casa televisiva.

El partido está programado para las 20:00 horas (23:00 GMT) en el BMO Field de Toronto y la transmisión será por televisión abierta en la señal de Mega, mientras que en streaming se podrá ver en Mega GO.

En la plataforma de streaming la previa comenzará con bastante antelación, a partir de las 17:45 horas (20:45 GMT), con un comentarista estelar: Iván Zamorano, leyenda de La Roja y exgoleador de Real Madrid e Inter de Milán.

La conducción estará a cargo del periodista Rodrigo Sepúlveda, los relatos serán de Claudio Palma y en cancha informará Camila Romero.

La previa en pantalla abierta comenzará a partir de las 18:45 horas, y la transmisión oficial del amistoso entre La Roja y Canadá arrancará a las 19:45 horas, 15 minutos antes del pitazo inicial.

Además, Mega informó que la plataforma de streaming MegaGo entregará la opción de ver el partido replicando la transmisión de TV en su señal gratuita, además de un alternativa especial en su pack Sports.

En esta alternativa, los usuarios podrán acceder a ver el partido en calidad 4K, o podrán optar por una transmisión con estadísticas avanzadas especializadas.

Todos los detalles del amistoso entre La Roja y Canadá también los podrás escuchar en vivo el sábado en la señal radial de Cooperativa Deportes, y seguir la cobertura online del Marcador Virtual de Cooperativa.cl.