"Las métricas estarán crujientes": Los memes por la victoria de La Roja sobre México
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La Roja venció por 2-0 a México en el cierre de la gira por Norteamérica y en redes sociales los usuarios festejaron con memes, apuntando a Nicolás Córdova y las "métricas que estarán crujientes".
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