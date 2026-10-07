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"Las métricas estarán crujientes": Los memes por la victoria de La Roja sobre México

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La Roja venció por 2-0 a México en el cierre de la gira por Norteamérica y en redes sociales los usuarios festejaron con memes, apuntando a Nicolás Córdova y las "métricas que estarán crujientes".

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